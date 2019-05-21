بركة في الحلقة 15.. العصابة تفشل في حذف الفضائح من الكمبيوتر

تشهد أحداث الحلقة 15 من مسلسل بركة تطورا جديدا في الأحداث حيث إن العصابة حاولت فتح البرنامج الذى يحتوى على فضائحهم، ومسحت الفيديوهات التى تدينهم وتفضح الشبكة السرية، إلا أن مهندس الكمبيوتر الذى جاء به "عزمى" لم يفلح كسابقه.

وقرر عمرو سعد النزول إلى مصر مرة أخرى للبدء في استرداد حق والده الذى قتل فى السجن على يد أحد النزلاء، بعد أن اتفقت معه العصابة على تهريبه من السجن مقابل تنفيذ جريمته.

كما اتفقت العصابة من أحد أفراد المطاريد فى محاولة لإقناعه بالوقوف ضد بركة، فوافق على الفور، وحاول إقناع صديق والد بركة، الذى طرده من خيمته.