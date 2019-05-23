ألقى شاب نفسه من أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب معاناته من مرض نفسي، وفقا لوالدته، قبل أن يتمكن المارة من إنقاذه قبل الغرق.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بإلقاء شاب بنفسه من أعلى كوبري ستانلي، بدائرة القسم، وتمكن المواطنون بالطريق العام من إنقاذه قبل أن يلقى مصرعه.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن مرتكب الواقعة شخص يدعي "ع. ف. أ."، يبلغ من العمر 35 عامًا، عاطل، مقيم عزبة أبو سليمان، دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

وأسفر الحادث عن إصابة المذكور بكدمة أسفل الظهر واشتباه كسر بالفقرات العنقية، بسبب انخفاض منسوب مياه البحر واصطدامه بقاع البحر.

بسؤال والدته "ا. ر. ي."، 74 عامًا، ربة منزل، قالت في التحقيقات إن "نجلها يعاني من مرض نفسه وسبق حجزه في مستشفى المعمورة للطب النفسي 3 مرات لتلقي العلاج اللازم".

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 3996 لسنة 2019 إداري الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.