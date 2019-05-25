نظمت قرية السعدية القبلية دائرة مركز كفر سعد، إفطارا جماعيا أمس الجمعة، حضره نحو 2000 شخص من أبناء محافظة دمياط. كما شارك عددا كبيرا من الأطفال الذين تم تخصيص مائدة خاصة بهم وتنوعت الأطعمة بين طواجن لحوم وسلطات وخضروات أما الحلوى فقد زينت المائدة بالكنافة.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد عبد الشافي البلشي رئيس جمعية الرياضيين، ومنظم حفل الإفطار لـ"الوطن"، لقد كنا حريصين على تنظيمه بتلك الصورة الرائعة حيث شارك كافة أبناء القرية وضيوف أحباء تم دعوتهم من خارجها.

كما تم توجيه الدعوة للقمص بندليمون متري كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس في دمياط، والذي يعد صديق الشعب الدمياطي بأكمله ولكنه اعتذر لانشغاله بأحد الطقوس الدينية، مضيفا: "نحن دم وروح واحدة ولا يوجد ما يفسد العلاقة بيننا التي أسست على مبادئ وتقاليد تربينا عليها فمصر بلد الأمن والأمان ونعيش حالة من الاستقرار".

ويضيف رئيس جمعية الرياضيين، قائلا: "قمنا بتوزيع 300 وجبة على أهل البلد فضلا عن الأرامل والمطلقات والأيتام ونستهدف من هذا التنظيم تجميع أهل القرية تحت راية العمل العام وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات".

حضر حفل الإفطار النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب إلهامي عجينة الدقهلية الذي حرص على الحضور مرتديا جلباب والكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال.