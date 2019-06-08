تناول طلاب الثانوية العامة وضع روشته علاج لترشيد استهلاك المياه في موضوع التعبير بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

وقالت الطالبة آية محمود لـ"الوطن"، "فضّلت إني أكتب عن ترشيد استهلاك المياه، دي مشكلتنا كلنا وخاصة في الوقت الحالي أصبح حلها ضرورة ملحة"، لافتة إلى أن امتحان اللغة العربية تميز بالسهولة ولم يشتمل على أي أسئلة من خارج المناهج المقررة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.