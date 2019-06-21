يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، مسجد النادي بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويلقي خطبة الجمعة به بعنوان "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر"

ويتوجه وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة، لزيارة ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمدينة بمنطقة دقادوس.

وأكد الوزير في بيان له، أن الشيخ الشعراوي رحمه الله قيمة وقامة، وهو واحد من أفضل من خدموا كتاب الله عز وجل في تاريخنا الإسلامي وعلامة بارزة في تفسيره.

يذكر أن مسجد النادي مقام على مساحة 2000 متر مربع، وتم تجديده بالجهود الذاتية، بمدينة ميت غمر مسقط رأس الشيخ الشعراوي.