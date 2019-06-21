أصيب 39 فلسطينيا، بجروح مختلفة بالإضافة إلى إصابة مسعف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الجمعة الـ63 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن مصادر طبية، أن شابا أصيب بالقدم برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود القطاع.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الحافلات آلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود للمشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع"، وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على طول الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الصحية في النقاط الطبية والمشافي وسيارات الإسعاف أنهت استعدادتها لمواكبة انطلاق فعاليات الجمعة التي ارتقى خلالها 306 شهيدا وأصيب 17581 فلسطينيا بإصابات مختلفة منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس من العام 2018، وكان نحو تسعين فلسطينيا أصيبوا في الجمعة الماضية إثر قمع المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ61.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبداللطيف القانوع، إن الجماهير التي خرجت اليوم في جمعة "الأرض مش للبيع " قبيل انعقاد ورشة المنامة تؤكد أن فلسطين ليست قضية اقتصادية وإنما قضية تحرير الأرض من الاحتلال وعودة الشعب الفلسطيني للديار، وأضاف في تصريح أن الشعب الفلسطيني يمتلك من القوة والإرادة والصمود ما يؤهله للتمسك بأرضه وإفشال كل مشاريع تصفية قضيته العادلة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين غرب "رام الله" الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأكد المشاركون في المسيرة التي انطلقت إحياء ليوم اللاجئ العالمي، تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وفي قلقيلية شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت اليوم الجمعة رفضا لـ"صفقة القرن"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق" الأوسط".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحفيين أجانب.

وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.