أعلنت الشرطة النمساوية، الأربعاء، وقوع انفجار قوي في العاصمة فيينا.

ووفقًا للبيانات الأولية، فإن سبب حدوث الانفجار تسرب غاز في منزل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيًا في أحد المبنيين، بحسب "سبوتنيك".

وبحسب "nncnews"، أصيب نتيجة الحادث 12 شخصًا على الأقل منهم اثنان في حالة خطيرة، وأسفر الحادث عن انهيار جزئي لمبنى سكني، ووقع الانفجار في الساعة 4:30 مساء "بالتوقيت المحلي" في شارع بوسط العاصمة النمساوية.

وبحسب بيان صدرعن الشرطة في فيينا، تم إغلاق المنطقة، وطلب من السكان الابتعاد عن مكان الحادث.

وذكر مسؤولون، إن 22 شقة على الأقل، و44 شخصًا من السكان تضرروا جراء الانفجار.

وقالت الشرطة، إن أكثر من 100 رجل أطفاء، و 50 ضابطًا موجودون في الموقع وجرى إجلاء مبنيين.

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u