محمد كمال يغني شعبي لأول مرة في ألبومه الجديد

يواصل الفنان محمد كمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي سيطرح نهاية فصل الصيف، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة.

وعلمت "الوطن" أن كمال يتعاون في ألبومه الجديد مع نخبة من الموزعين، أمثال: محمد التركي، جو حنا، محمد يحيي، وياسر فاروق، ومن الملحنين: هاني جمال، محمد عارف، جوليو، ومحمد غريب، ومن الشعراء: محمد الشاطر، إيهاب ماهر، مصطفى عبدالهادي، هشام قباري، بلال الشاعر، أحمد النجار، وإبراهيم شتا.

يتضمن الألبوم أغنية بطريقة الديو مع مطرب تركي، بالإضافة إلى تقديمه الأغنية الشعبية لأول مرة.

يذكر أن كمال طرح ثلاثة ألبومات غنائية خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، البداية كانت مع ألبوم "قلبي قالك" عام 2006، ثم ألبوم "اغني واحد" عام 2009، وأخيرا "وحشت قلبي" عام 2012.