رد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، على ما تداولته وسائل الإعلام الأيام الماضية، حول تعدي أحد أعضاء الاتحاد على الملكية الفكرية ومخالفة القوانين المنظمة لها.

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين، في بيان أصدره اليوم، "الاتحاد هو مظلة الناشرين المصريين والراعي لحقوقهم ولديه من القوانين المنظمة لمهنة النشر واحترام الملكية الفكرية ما يحافظ على تلك الحقوق".

وأضاف اتحاد الناشرين المصريين، أنه جرى استدعاء ممثل الدار وتحويله إلى لجنة الملكية الفكرية وهي المختصة بهذا الأمر، ومثّل الناشر أمام اللجنة التي تفحص كل إصدارات الدار.

وأكد أن جرى متابعة مثول الناشر بنفسه أمام إدارة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، وقدم الكتب المطلوبة الخاصة بالقضية وكل المستندات، وتم التحقيق معه وإحالة الأمر إلى النيابة العامة التي تحققت في الأمر وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب لسبب آخر من سراي النيابة.

وأكد أنه حال تحويل الأمر إلى القضاء يغل يد الاتحاد عن بحث الأمر احتراما للقضاء ولحين صدور حكم بالقضية، علمًا بأن اتحاد الناشرين المصريين خلال ولايته الحالية شن أكبر حملات لمكافحة التزوير والقرصنة، وجرى مصادرة أكثر من 250 ألف كتاب لأول مرة في تاريخه.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع إدارة المصنفات الفنية جرى ضبط 800 قضية تزوير، مبينًا أن هذه الأرقام تدل على تفشي الظاهرة، لافتا إلى أنه عدل النظام الأساسي وضمن مشروعه طلب تغليظ العقوبة التزوير لتكون رداعة، مبينا أنه سيجرى عرضه على البرلمان قريبًا.