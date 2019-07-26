"Spider-Man: Far from Home" على أعتاب دخول "نادي المليار"

ارتفعت إيرادات فيلم "Spider-Man:Far from Home" في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، لتصل إلى 982 مليون دولار، ليحتل المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2019، حتى الآن، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 160 مليون دولار، ليقترب من دخول "نادي المليار".

"Spider-Man: Far From Home" من إخراج جون واتس، بطولة "توم هولاند، جيك جيلينهال، صمويل إل جاكسون، زيندايا، وكوبي سمولدرز".

وتدور أحداث الفيلم حول ذهاب "بيتر باركر" وأصدقاؤه في عطلة صيفية إلى أوروبا، حيث يجد "بيتر" نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم "ميستيريو".