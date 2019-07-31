عقدت اللجنه التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 اجتماعا برئاسة الدكتور محمدعبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس اللجنة العليا للأسبوع، لمناقشة واستعراض مسودة برنامج الأسبوع، والترتيبات الخاصة بالأحداث رفيعة المستوى التي ستُعقد على هامش الأسبوع والمتضمنة الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، واجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلاً عن الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للمياه والزراعة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف الجلسات الفنية والعلمية التي تعقد بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للمياه، الرعاة الشرفيين للأسبوع، ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسكرتارية المنتدي العالمي للمياه، واليونسكو، وبرنامج الغذاء العالمي، والأكاديمية العربية للمياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، وشبكة بناء القدرات لدول حوض النيل، والتنسيق بين الوزارات المختلفة فيما يخص أنشطة الأسبوع ومنها وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والبيئة، بالإضافة إلى الأحداث الجانبية الأخري مثل الاجتماع الـ70 لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والمنتدى الثاني لشباب المتخصصين الأفارقة، وملتقى الأطفال الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سفراء المياه الصغار".

واستعرض فريق التنظيم الترتيبات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بالأسبوع، والترتيبات الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر والتسجيل واستقبال الوفود المشاركة، والمعرض المصاحب للمؤتمر، وموقف الإصدارات، حيث سيصدر الإعلان الثاني للمؤتمر خلال الأيام القادمة، والذي يتضمن المزيد من المعلومات عن المؤتمر وأحداثة المصاحبه.

واستعرض الفريق موقف الإعلان عن نتيجة منحة الصحفيين، التي تم تخصيصها للصحفيين من الدول الأكثر فقراً لتغطية أحداث المؤتمر، والمسابقات المختلفة مثل مسابقة أفضل مشروعات تخرج في مجال المياه للعام الدراسي 2018-2019 والمسابقة القومية للحفاظ علي المياه بفرعيها (المزارعين والمدارس) ومسابقة أفضل بحث تطبيقي.

كما استعرض الاجتماع نتائج اجتماع اللجنة العلمية التي عقدت قبيل أيام من اجتماع اللجنة التنظيمية، وموقف الأبحاث العلمية والتواصل مع الباحثين الذين تم قبول أوراقهم العلمية، والتنسيق مع المتحدثيين الرئيسيين بالداخل والخارج وتنسيق الجلسات العامة والفنية التي تشرف على تنظيمها اللجنة العلمية.

كما جرى عرض موقف تنفيذ الخطة الإعلامية لأسبوع القاهرة للمياه قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، والبروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً بين وزارة الموارد المائية والري وشركة مصر للطيران الذي يتضمن اعتبار الشركة هي الناقل الجوي للأسبوع.

وحسب بيان عن اللجنة، فإن تنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2019 ، يأتى تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه المنعقد في أكتوبر 2018، ومن المقرر عقده خلال الفترة من 20-24 أكتوبر المقبل، بالقاهرة، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".