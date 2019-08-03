شجار في بيت الرحمن.. عامل يعتدي على طبيب بمسجد بالغربية

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية، كواليس واقعة تعدي عامل على طبيب داخل مسجد بمركز بسيون، قائلا إن خلافات أسرية بين طبيب وطليق شقيقته (عامل) وراء حدوث المشاجرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مشادة كلامية حدثت بين "ا. ش."، عامل، طليق شقيقة "م. ش."، طبيب، إثر خلافات سابقة بينهما، وحدثت بينهما مشادات كلامية عقب الخروج من صلاة المسجد، وتم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة بسيون، وتحرر محضر بالواقعة وعرضا على النيابة العامة التي أخلت سبيلهما بعد أن تصالحا.

ونفى المصدر حدوث اعتداء بالسيوف أو الأسلحة، داخل المسجد أو خارجه بين الطرفين كما تردد.