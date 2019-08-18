أعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها بتخطي أحدث أغنياتها "حبيت من قلبي" حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وذلك خلال فترة وجيزة منذ بداية طرح الكليب على القنوات الفضائية، فيما تزايدت نسبة المشاهدة خلال أيام عيد الأضحى بصورة ملحوظة، تخطت النصف مليون مشاهدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت "مروة" في بيان لها، إنها مدينة بكل هذا النجاح لشركة "لايف ستايل ستوديوز" الشركة المنتجة للأغنية، والتي كانت داعما لها منذ أن كانت الأغنية مجردة فكرة، إلى أن أصبحت عملا كاملا متكاملا على أرض الواقع وفرت له الشركة كل سبل النجاح.

كليب "حبيت من قلبي" من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وإخراج فادي حداد، ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".