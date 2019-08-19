تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الإثنين 19 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ (جبهة النصرة) بمجمع محاكم طرة.

انطلاق الدورة التدريبية لتعليم الكبار

تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي ) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) والمنظمة الكشفية العربية أعمال الدورة التدريبية "تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية" بمركز اليونسكو الإقليمي (أسفك) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

رئيس جامعة الأزهر يعقد لقاء مع طلابه

يعقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، لقاء مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد يتناول الحديث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب جامعة الأزهر وإجراء حوار حول حقوق الطالب والخدمات غير التعليمية التي يجب أن تقدمها الجامعة للطلاب، مثل الوقاية العلاجية والرعاية الصحية المناسبة.

مُتحف الآثار ينظم محاضرة بعنوان "مقبرة إيبوى وعلاقتها بالطب المصري القديم"

ينظم مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (مقبرة إيبوى وعلاقتها بالطب المصري القديم).. تتناول المحاضرة مقبرة الفنان (إيبوى) التي تقع في البر الغربي بمدينة الأقصر، وبالتحديد في منطقة دير المدينة، وتشتهر هذه المقبرة بمناظرها التي توضح ما كان يقوم به الفنان إيبوى صاحب المقبرة من أعمال نحت مختلفة ومتعددة.

مصر للطيران تنقل 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران 18 رحلة من مطاري (جدة) و(المدينة المنورة) لنقل 4200 حاج بعد أداء مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، منها 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، و وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

معهد الفنون المسرحية يستقبل العرض المسرحي "يهوذا"

يستقبل المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، في السابعة مساء العرض المسرحي (يهوذا) عن مسرحية "ليلة انتحار يهوذا" للدكتور عصام عبد العزيز ومن إخراج كريم عبد الكريم، المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، التي تقام في الفترة من 17 أغسطس حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.

قلعة صلاح الدين تستقبل ثلاث حفلات متتالية

تستقبل قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء الذي ثلاث حفلات متتالية تبدأ في الثامنة مساء، يعزف الموسيقار هشام خرما مزيجا من ألحانه التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية، يليه وفي التاسعة مساء حفلا لفرقة إيقاعات غينيا التي تأتي مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تحمل الطابع الفني لغرب القارة السمراء.. ويختتم النجم محمد الحلو الأمسية في العاشرة مساء ويشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغني بها على مدار مشواره الفني منها (يا حبيبي، جت من الغريب، عراف) وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.

الأهلي يواجه نادي أطلع بره

يبدأ فريق الأهلي في السادسة مساء الاستعداد لمواجهة فريق (إطلع بره) بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم ندوة لمناقشىة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، بالتعاون مع إدارة مصر الجديدة البيطرية، ندوة تناقش الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق انتقالها من الإنسان إلى الحيوان في تمام الساعة 11 صباحا.

مانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون فب البريميرليج

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي، وذلك ذلك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.