أستاذ بـ هندسة أسيوط: فوزي بجائزة الدولة التشجيعية تتويج لدعم الجامعة

أعرب الدكتور محمد عاطف، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، عن فخره لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية، معبرا عن اعتزازه بكونه من المنتسبين لكلية الهندسة بجامعة أسيوط، التي تعد واحدة من أعرق كليات الهندسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عاطف"، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي بفضل جهود إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال، الذي لا يدخر جهدًا في توفير جميع سبل الدعم المادي والمعنوي لتلك الكوادر، خاصة شباب الباحثين لتشجيعهم على مواصلة جهودهم العلمية والبحثية والارتقاء بالحركة البحثية.

وأشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بما تتمتع به كلية الهندسة من مكانة مرموقة وإمكانيات علمية وبشرية متميزة وأسماء من الأساتذة الأجلاء إلى جانب شباب من الباحثين النابغين في مختلف العلوم الهندسية، وهو ما يمثل فخرًا واعتزازًا ممتدًا للجامعة منذ تاريخ إنشائها، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على تسخير إمكانيات الجامعات المصرية لخدمة المجالات الصناعية والنهوض بالدولة وتقدمها وهو ما يعد أحد محاور العمل الهندسي بالجامعة.

وتسلم الدكتور محمد عاطف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة لجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية، التي تخدم مجالات العلوم الهندسية لعام 2018، ضمن احتفالية الدولة بـ"عيد العلم" الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، الذي شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، حيث تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من علماء مصر النابغين والفائزين بجوائز النيل والتقديرية والتشجيعية لعامي 2017 و2018.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عاطف قد حصل على درجة أستاذ مساعد في عام 2016، حيث قدم 75 بحث علمى منشور في عدد من الدوريات العلمية العالمية، وفاز بالعديد من الجوائز والتي تضمنت " Senior Member IEEE في العلوم الهندسية عام 2012، TOP 100 Engineers in 2012 from International Bibliographical Center IBC في العلوم الهندسية عام 2012، وجائزة MAN OF THE YEAR award from American Biographical Institute ABI عام 2012، وجائزة Listed in Who is Who in the World في العلوم الهندسية عام 2012، وجائزة Best paper in E-MRS Spring Meeting في العلوم الهندسية عام 2007، ولديه عدد من المقررات العلمية إلى جانب إشرافه على بعض من رسائل الماجستير والدكتوراه.