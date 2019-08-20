أصيب 3 أشخاص، اليوم ، في انفجار أسطوانة غاز، بمدخل الترامسة بمركز قنا الصحراوي الغربي.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص هم "حسني.خ.ق.و" 36 عامًا، حروق بالذراعين والقدمين، "محمد.خ.ق.و" 35 عامًا، حروق بالوجه، و"حسان.خ.ق.و" 32 عامًا، حرق بالجبة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمدخل قرية الترامسة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.