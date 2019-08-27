أكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي المبلغ المجموع من بيع صكوك الأضاحي بلغ 105 ملايين جنيه، متوجهة بالشكر لكل من أسهم أو أعان في إنجاح هذا المشروع، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في العمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح بيان الوزارة، أنها واصلت توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث يتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم، بمحافظات: قنا، والفيوم، والبحر الأحمر، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي: قنا، والفيوم، و2 طن لمحافظة البحر الأحمر.

وبذلك وصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 115 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر).