قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن والدته الفنانة ليلى مراد لم تكن موفقه في جميع زيجاتها؛ وعندما فقدت شقيقها الأصغر "إبراهيم" وكان القريب جدا لها أدى ذلك لمرضها نفسيا.

وأضاف عبدالوهاب خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أنه بدأ التمثيل في فترة التسعينات عندما ظهر في فيلم "مرسيدس" وأعقبه "إسكندرية كمان وكمان" غير أنه وفي تلك المرحلة قرر الدخول في مجال الإخراج ولم ينجح في تلك الخطوة "اكتشفت إني مخرج فاشل وقررت أوقف".

وأكد أن فشل محاوله إخراجه أدى لمرضه لفترة طويلة وصلت لـ15 عام وبعدها قرر العودة للتمثيل والكتابه مرة أخرى.