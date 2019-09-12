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مشروعات الشباب.. قصص نجاح

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إحالة 32 موظف بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير في العمل

إحالة 32 موظف بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير في العمل

15 أكتوبر.. فتح "منفذ عرعر" الحدودي بين السعودية والعراق تجريبيًا

15 أكتوبر.. فتح "منفذ عرعر" الحدودي بين السعودية والعراق تجريبيًا

"الطاقة الدولية" تتوقع تأثر نمو الطلب على النفط بالحرب التجارية

"الطاقة الدولية" تتوقع تأثر نمو الطلب على النفط بالحرب التجارية

مدبولي يوافق على تقنين أوضاع 88 كنيسة

مدبولي يوافق على تقنين أوضاع 88 كنيسة

194 مليون جنيه تكلفة ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. وافتتاحه 2020

194 مليون جنيه تكلفة ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. وافتتاحه 2020

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طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

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مقهى انتظار المشيعين أمام مسجد السيدة نفيسة: وحدوووه

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