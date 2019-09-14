دخل مايكل فاسبندر في مفاوضات نهائية لبطولة فيلم "Next Goal Wins" للمخرج تايكا وايتيتي، الذي صاغ النص مع إيان موريس، ومن المقرر أن يصور هذا الفيلم قبل الجزء الجديد من فيلم "Thor"، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي".

يعتمد الفيلم على وثيقة "Next Goal Wins" لعام 2015، الذي تتبع القصة الحقيقية للمدرب الهولندي توماس رونجن، الذي يخوض مهمة شبه المستحيلة المتمثلة في العمل على الفريق الوطني لكرة القدم في ساموا الأمريكية، باعتباره أحد أضعف فرق كرة القدم في العالم، والتأهل لكأس العالم عام 2014.

وقع "وايتيتي" مؤخرًا على فيلم "Thor: Love and Thunder"، الذي أجبره على تأجيل فيلمه الأنمي "Akira"، لأن حجم تكيف الأنمي لن يمنحه وقتًا كافيًا للتركيز على "Thor"، والذي تريد "مارفل" أن يبدأ تصويره في 2020.