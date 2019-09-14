لقى 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم مسؤولون محليون بارزون وجنود، وأصيب آخرون، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي زُرع بجانب الطريق واستهدف السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة "شابيلي" الوسطى بالصومال، وأكد رئيس ولاية "هيرشابيل" الصومالية محمد عبدي -في تصريح أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية - وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل نائب حاكم منطقة "شابيلي" الوسطى، عبدالله سيتاوي، ووزير الأعمال السابق في ولاية "هيرشابيل" صبري عثمان.

ونقلت الإذاعة الصومالية عن ضابط شرطة بالمنطقة قوله إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "بلعد" على بعد 40 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مقديشيو، وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسؤوليتها عن ارتكاب الحادث.