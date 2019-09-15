قال مصدر بالهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس، إن اللجان أغلقت وبدأت عملية الفرز، وسط مؤشرات حتى الآن على تقدم المرشح نبيل القروي والموجود في السجن حاليا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن "نبيل القروي الأول ويأتي بعده الأكاديمي والجامعي قيس سعيد ثم وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي".

وتوجه صباح اليوم التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وتُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.