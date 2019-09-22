واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه بقيمة قرش؛ لتصل حصيلة التراجعات خلال دقائق إلى قرشين في بداية التعاملات بالبنوك؛ ليتراجع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، عودة، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، وHSBC"، ويباع بـ16.34 جنيه مقابل 16.24 جنيه للشراء.

واحتفظت بنوك بالأقل سعرا لبيع وشراء الدولار وهي: "التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، القاهرة، مصر إيران للتنمية، قناة السويس"، ليباع بـ16.33 جنيه مقابل 16.23 جنيه للشراء.

وسجّل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار، بسعر بيع 16.36 جنيه، وشراء 16.26 جنيه.