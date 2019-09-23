فيديو.. "اللي بنى مصر حلواني".. أغاني لا تنسى لسيد حجاب في يوم ميلاده

أجيال متعاقبة استمتعت بكلماته، صغارا وكبارا، حُفرت حروفها داخل أذهانهم، لتشكل صورة عن زمن الفن الجميل، حتى أصبح الشاعر المصري الراحل سيد حجاب، رائدًا لأغاني تترات الدراما التلفزيونية، التي دخلت بيوت وقلوب المشاهدين، والذي تحل اليوم، 23 سبتمبر، ذكرى ميلاده عام 1940، قبل أن يرحل عن دنيانا في 25 يناير 2017.

تنوعت كلمات سيد حجاب لأغاني الدراما، حيث كتب منها "الحزينة والمبهحة"، وهو ما تستعرضه "الوطن" عبر السطور التالية:

المال والبنون

يعد تتر مسلسل "المال والبنون" الأغنية الأشهر على الإطلاق، للشاعر سيد حجاب رغم اختلاف الأجيال ومرور سنوات كثيرة على إنتاج العمل الذي انطلق عرضه عام 1992.

الأغنية من ألحان وتوزيع ياسر عبدالرحمن، وغناء علي الحجار، والمسلسل من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

الوسية

كتب الشاعر الراحل تتر مسلسل "الوسية" عام 1990، وهي من ألحان وتوزيع ياسر عبد الرحمن، وغناء محمد الحلو، والمسلسل من تأليف يسرا السيوي، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

بوابة الحلواني

أبدع سيد حجاب في كلمات تتر مسلسل "بوابة الحلواني" عام 1992، وتظل جملة "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني"، عالقة في أذهان من عاشوا تلك الفترة، وهي من غناء على الحجار، ومن ألحان بليغ حمدي، والمسلسل تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن.

ليالي الحلمية

كتب الشاعر الراحل كلمات تتر مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1992، والتي أداها، بمزيد من الشجن، المطرب محمد الحلو، وهو من ألحان ميشيل المصري، وهو واحد من أكثر من عمل معهم سيد حجاب، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

الشهد والدموع

كلمات سيد حجاب زينت أغنية مسلسل "الشهد والدموع"، التي غناها على الحجار على ألحان عمار الشريعي، عام 1983، والمسلسل من تأليف اسامة انور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

أرابيسك

انسجام موسيقى عمار الشريعى وكلمات سيد حجاب مع صوت حسن فؤاد، جعل من تتر مسلسل "أرابيسك" رائعة خالدة حتى وقتنا هذا، منذ عرضه عام 1994، والعمل من تأليف يسرا السيوي، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

أوبرا عايدة

"الدويتو" الجبار "سيد حجاب" مجددًا مع "الموسيقار عمار الشريعي"، يمرران رائعة، للفنانة عفاف راضي، لينتج عنها أغنية "سيد أوبرا"، وأنتج المسلسل عام 2000، وهو من تأليف أسامة غازي وإخراج أحمد صقر.

كناريا وشركاه

غنى علي الحجار لـ"زقزقات الكناريا" من كلمات سيد حجاب، في تتر مسلسل "كناريا وشركاه" عام 2003، من ألحان ياسر عبدالرحمن، والمسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

من الذي لا يحب فاطمة

"مين ده اللي ما يحبش فاطمة؟"، سؤال وجهه الشاعر سيد حجاب بصوت الفنان محمد ثروت على ألحان ميشيل المصري، في تتر مسلسل "من الذى لا يحب فاطمة" عام 1993، وهو عن قصة أنيس منصور وإخراح أحمد صقر.

الليل وآخره

شجن كبير جسَّده صوت الفنان علي الحجار، والذي يبدو أن صوته اعتاد على أداء كلمات الرائع سيد حجاب، بألحان ياسر عبد الرحمن، عام 2003، في مسلسل "الليل وآخره"، وهو من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج رباب حسين.