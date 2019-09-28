استقرت أسعار المعدن الأصفر، في بداية تعاملات اليومية، مقارنة بتعاملات أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 785 جنيها.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 687 جنيها، وسعر عيار 18 نحو 588 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5.497 جنيه.