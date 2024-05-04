المغربي «أشرف» زار 56 دولة وخطفت مصر قلبه: أحلى مكان في العالم

رغم سفره المتعدد لمختلف دول العالم، إلا أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلب الشاب الإسباني المغربي فهي «أم الدنيا»، حرص خلال زيارته على توثيق أبرز المعالم السياحية، التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من الترويج للسياحة المصرية.

مشهد مذهل للأهرامات من نافذة الطائرة

في مشهد مذهل، التقط الشاب أشرف بلباو، صورة من نافذة الطائرة، خلال تحليقها فوق إحدى عجائب الدنيا السبع وهي «الأهرامات»، وسط حالة من البهجة والفرح من متابعي الشاب في مختلف دول العالم: «حسيت إني أول مرة أشوف المنظر الجميل دا.. أحلى مشهد في الدنيا إحساس جميل جدًا إنك تشوف الأهرامات من الطيارة تحس إنك وصلت لأم الدنيا» وفق حديثه.

نحو 56 دولة، سافر لها «أشرف»، الذي يتمتع بهواية السفر والتنقل من بلد لأخرى منذ نعومة أظافره: «أنا أصلي مغربي لكن عايش ومتربي في إسبانيا هوايتي من الصغر هي السفر وإني اشتغل في حاجة تبع السياحة وخاصة في مصر»، على حد تعبيره خلال حديثه لـ«الوطن»، إلا أن مصر هي التي جذبت أنظاره، وتكررت زيارته له بشكل مستمر.

شعبية الشاب المغربي في مصر

شعبية كبيرة يحظى بها «أشرف»، الذي اشتهر بين المصريين باسم أشرف حلاولو، نظرًا لما يقدمه من فيديوهات ورحلات ترفيهية للسفر إلى مختلف الدول، فضلًا عن أنه أصبح يتمتع بعلاقات صداقة قوية بين المصريين: «قبل ما أنزل مصر بقول على الجروبات ولما أوصل الاقي ناس كتيرة مستنياني ونقعد مع بعض».

«كل حاجة في مصر جميلة جدًا فيها انجذاب مش طبيعي وخاصة الأكل بحبه جدا جدا» هكذا عبر «أشرف»، موضحًا أنه بسبب حبه الشديد لمصر، وضع قائمة طعام بالأكل المصري في مطاعمه الخاصة في إسبانيا، لاقت إعجابا شديدا بين الإسبان، الذين أصبحوا يترددون عليه بشكل مستمر، كما يخطط للزيارة السادسة لـ«أم الدنيا» قريبًا.