قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنك الدم المركزي، إنّ بنك الدم كان يحصل على 24 ألف إربة دم في العام قبل تطويره، وبعد التطوير وصل العدد لـ55 ألف إربة دم في السنة بزيادة 130%، ونأمل أن ينتهي هذا العام على 60 ألف إربة دم، ما يعادل زيادة 140% عن بداية خطة التطوير.

وأضاف سراج الدين خلال حديثه مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ الأولولية في توزيع أكياس الدم بالمستشفيات أو الجهات الأخرى، لقاعة نقل الدم لأطفال أنيميا البحر المتوسط، فالأهم تأمين الدم للأطفال، ثم توزيع الأكياس على التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، والجمعية المصرية لأمراض الكلى، والجمعية المصرية لمرض السكر، وجمعيات أخرى كثيرة توفر الدم للمرضى مجانا، وأيضا إعطاء فرصة للتعامل مع المرضى.

وشرح مدير بنك الدم المركزي مرض أنيميا البحر المتوسط، قائلا إنّها مرض وراثي يصاب به الطفل، يحدث خلاله تكسير متكرر لكرات الدم، ويجعل الحديد يتجمع في الجسم بنسب كبيرة جدا، ويحتاج نتيجة التكسير نقل من كيس لكيسين دم كل أسبوعين على مدار عمره، وفي ذات الوقت يتعاطي العلاج لتقليل تجميع الحديد في جسمه.

وأضاف سراج الدين أنّ المركز يستقبل يوميا من 15 لـ20 حالة للأطفال المصابين بهذا المرض، لافتا إلى أنّ تكلفة كيس الدم بعد تطوير المركز أصبحت مرتفعة جدا، لكن المركز جهة غير هادفة للربح، لذلك نحاول قدر الإمكان إعطاء الجهات كافة دون أي ربحية.

وشدد مدير بنك الدم المركزي على أنّ غير القادرين كانوا الأهم بالنسبة للبنك، لأنّهم وجمعية الهلال الأحمر جاء قرار لهما أنّه يحق صرف 10% من الذي يتم تجميعه لغير القادرين مجانا، شارحا أنّ أي مريض يذهب لبنك الدم ويكون محتاج يتم اتخاذ اللازم معه بشكل فوري.

واستكمل سراج الدين أنّ بنك الدم على مستوى الجمهورية 4 فروع في الإسكندرية والغربية وقنا ودمنهور، وجار إنشاء فروع أخرى قريبة، وخاصة في الصعيد.