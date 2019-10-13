أفادت فضائية "الغد" الإخبارية، بضعف نسب الإقبال اليوم على التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، بالمقارنة بنفس الوقت في الجولة الأولى من الانتخابات.

وذكرت أن الإقبال على التصويت انحصر بين كبار السن والسيدات، متوقعًا أن تزيد نسبة الإقبال من قبل الشباب في الساعات المتأخرة من النهار قبل انتهاء التصويت.

وأكدت القناة تواجد أمني مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة، لتأمين العملية الانتخابية، ومساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

يتنافس في هذه الجولة الثانية المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الذي حل ثانيا في الجولة الأولى، وتعد الجولة الحالية هي الحاسمة لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد لمدة 5 سنوات.

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها الأحد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، حسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".

ودعى أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار أحد المرشحين رجل الأعمال المثير للجدل والمتهم في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال نبيل القروي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، رئيسا للبلاد.