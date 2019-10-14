قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنّ مديريات الأمن شهدت تحسنا في ملف حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية للضباط وأقسام الشرطة بالتعامل الحسن مع المواطن باعتباره "أخ".

وأضاف عابد خلال الزيارة الميدانية للجنة حقوق الإنسان لبعض أقسام الشرطة في وجه بحري اليوم، أنّ مصر تتعرض لهجوم مشبوه في مجال حقوق الإنسان، رغم أنّ وزارة الداخلية تتعامل بشكل محترم مع المواطنين كافة، سواء في أقسام الشرطة أو السجون.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوب، أنّ وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع الشكاوي التي تتلقاها، متابعا: "اعلم جيدا أنّه يتم اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة"، مشيدا بتدريس مواد حقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة.