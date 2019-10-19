شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة لإزالة حالات التعدي على الأرضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية طه شبرا، أسفرت عن إزالة 13 حالة بإجمالي مساحة 800 متر مربع، وكذا إزالة 3 حالات بمساحة إجمالية 1200 متر مربع بناحية ميت بره وكفور الرمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي ذات السياق، ركبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، عدد من كشافات الليد الجديدة بطرق مختلفة بقرى الوحدات المحلية بعرب الرمل ومصطاي وشبرابخوم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نطاق الحملات التفتيشية بنطاق المركز، جرى تشكيل لجنة للتفتيش على المحلات والمطاعم، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا مخالفا تنوع بين ممارسة نشاط بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، وكذا حملات النظافة، ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى، وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.