أخبار متفوتاكش.. ثبات أسعار تذاكر القطارات والشمس تتعامد على وجه رمسيس

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة على موقعها، على الصعيدين المحلي والعربي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"الجن الصغير".. حكاية طفل حيّر شرطة أكتوبر في العقار 141

"حيرة وغموض".. كانا عنوان مسلسل الحرائق المستمر داخل العقار 141 بالحي الخامس في أكتوبر، فلا أحد يعلم من وراء 8 حرائق نشبت داخل العقار المذكور وفي محيطه.. مالكة العقار ونجلها المقيمان في العقار أخطرا الشرطة بالحرائق 8 مرات، حيث تنتقل عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي لم يتعد مرحلة "الحريق المحدود"، لكن دون تحديد لفاعل بعدما أكدت التحريات وجود الشبهة الجنائية في الوقائع، وكانت المعاينات تؤكد نشوب الحريق بـ"فعل فاعل"، وبدورها كانت النيابة العامة تأمر بسرعة تحديده وضبطه، لكن أحدا لم يتوصل لهويته.

باقي من الزمن ساعتين.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

تنطلق الظاهرة الفلكية الكبرى بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، في الساعة الـ5.49 صباحا وتستمر لمدة 20 دقيقة، ليشهد آلاف الحاضرين على براعة وحضارة القدماء المصريين في الحساب والفلك والمعمار الهندسي الفريد.

وزير التعليم العالي ينفي تغيير اسم مدينة زويل

نفى وزير التعليم العالي، ما تردد حول تغيير اسم مدينة زويل، حيث ذكر أنه تم نقاش هذا الموضوع في الجلسة العامة بمجلس النواب لمدة 5 ساعات، ومن قبلها منذ عام كانت هناك مناقشات تدور من خلال اللجان العلمية داخل البرلمان، وداخل مدينة زويل.

الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين

منع الجيش اللبناني، أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين، فيما أكد مصدر وزاري لقناة "العربية" الإخبارية، أن بعض القوى السياسية تضغط على الجيش اللبناني لفض الاعتصامات، وقال المصدر إن القرار اتخذ بفتح الطرقات العامة وعدم السماح بقطعها، مضيفا أن بإمكان المتظاهرين استخدام الساحات، لكن الحكومة لا تقبل بقطع الطرقات العامة، مشيرا إلى أنها مسألة وقت قبل أن يفتح الجيش الطرقات الأساسية.

السيسي لوفود دولية: مساع متوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

"مالناش مصلحة مع حد".. ضابط شرطة يوجه رسالة للشباب أثناء محاكمة "راجح"

وجَّه أحد الضباط المكلفين بحراسة محكمة شبين الكوم، أثناء محاكمة محمد أشرف راجح، قاتل "شهيد الشهامة" محمود البنا، رسالة إلى بعض الشباب أمام المحكمة الذين اشتكوا من أن قوات الأمن قد ألقت القبض على بعض الشباب أثناء وقوفهم أمام المحكمة، وذلك خلال مقطع فيديو تداوله الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

موعد إجازة المولد النبوي الشريف عام 2019

ينتظر عدد كبير من المواطنين إجازة المولد النبوي الشريف للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وللحصول على العطلة الرسمية هذا اليوم، وهي الإجازة الرسمية الأخيرة لهذا العام.

"النقل": لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة

قالت وزارة النقل والمواصلات إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات حتى تحسين الخدمة وتصل إلى أعلى مستوياتها، موضحة أن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل.

بيراميدز يتصدر الدوري بثلاثية صعبة في الإنتاج الحربي

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الخامسة للدوري العام على استاد السلام.

وزير الرياضة يزور الخطيب ويحاول إقناعه بخوض مباراة الجونة

زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منزل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي منذ قليل، من أجل الاطمئنان على صحة رئيس القلعة الحمراء.