مشروعات عدة أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتنامية على مختلف الأصعدة مع الجانب الروسي، منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارته لسوتشي في 2018.

أما أبرز المشروعات التي أشار إليها الرئيس السيسي والتي تتم بالتعاون بين مصر وروسيا:

محطة الضبعة النووية

وقعت مصر وروسيا في 2015 اتفاقا بالقاهرة، يقضي بالتعاون في استخدام التكنولوجيا الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وفي زيارة بوتين للقاهرة في ديسمبر 2017 أتمم الجانبان العقود والاتفاقيات لبدء عمل شركة "روس أتوم" الروسية المنفذة للمشروع.

وتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضًا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات، على مساحة 45 كيلو مترًا مربعًا، وطول 15 كيلو مترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.

وتتكون محطة الطاقة النووية الواحدة من 4 وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاوات ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى خلال العام 2026.

مشروع المنطقة الصناعية الروسية

في يناير الماضي أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية، لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.

وفي 2 فبراير 2016 كانت الترتيبات بشأن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتديرها شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية في الموقع المخصص لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.

ويهدف المشروع لتصنيع منتجات تنافسية لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما في ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع هذه الاتفاقية.

مشروعات السكك الحديدية

اتفق الجانبان على مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لصناعة عربات مترو الأنفاق وجرارات السكك الحديد الديزل، ومركبات نقل الركاب، وأعمال الصيانة والتعديلات اللازمة للجرارات المصرية فضلاً عن تنفيذ خدمات ما بعد البيع للمعدات الروسية التي تم تسليمها للحكومة المصرية مؤخرا، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن المقرر في ديسمبر المقبل أن تتسلم مصر 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، مغطاة بالعلم المصري، ليتم بدء التوريد بشكل نهائي في يناير 2020.

وتشمل الصفقة 800 عربة مكيفة، 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.