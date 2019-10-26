أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى نيابة أمن الدولة.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 2582 لسنة 2019، أنَّه يجرى إحالة الدعاوى التي لن يتم إحالتها إلى المحاكم، مشيرًا إلى أنَّه أيضا ضمن الجرائم المحالة إلى اختصاص نيابة أمن الدولة، الجرائم المنصوص عليها في القانون 163 لسنة 1950 والخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة الخاصة بشؤون التموين.

وأوضح القرار أنه جرى إحالة الجرائم الخاصة بشأن الأسلحة والذخائر، كذلك الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، كذلك الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والتجمهر، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار كالتالي: