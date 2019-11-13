توفى، بعد ظهر اليوم، شاب متأثرا بنزيف في المخ وبتر بالساق عقب سقوطه أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز كفر الدوار، بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب إحدى عربات القطار.

وكان مأمور قسم كفر الدوار، قد تلقى إخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط "أحمد.م"، 22 سنة، من القطار أثناء سيره عند مزلقان محطة قطار كفر الدوار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتسبب الحادث فى بتر بقدم المصاب، ونزيف بالمخ.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، داخل غُرفة العناية المركزة، بمستشفى كفر الدوار العام، وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، إن قسم الجراحة استقبل الشاب، مصاباً بتهتك عظام القدم اليمنى، ونزيف بالمخ، وجروح متفرقة بالجسم.