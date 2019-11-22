عبدالرحمن أبوزهرة: أنا بمثل من قبل ظهور التليفزيون ورصيدي الفني 60 سنة

قال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة إنه يتيقن من أن الله خلق داخل كل إنسان موهبة معينة سواء في الرياضة أو في الفن وغيرها، مشيرًا إلى أن المحظوظ هو من ينتبه لموهبته.

وتحدث أبوزهرة خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن بداياته الفنية، مشيرًا إلى أن بدايته كانت على المسرح ثم في الإذاعة والتي ظل يعمل بها لمدة 10 سنوات كمؤدي صوتي في المسلسلات الإذاعية، مضيفًا: "اتربيت على المايك وحبيته وهو حبني جدا واللي تحبيه يحبك".

وأوضح أبوزهرة أنه يمثل من قبل ظهور التليفزيون، مشيرًا إلى أن أول عمل له في التليفزيون خرج ليشاهده برفقة والدته في "حديقة الأزبكية" نظرًا لأنهم لم يمتلكوا تليفزيونا في هذا الوقت.

وأشار أبوزهرة إلى أن رصيده الفني وصل لـ60 عاما من التمثيل، لافتًا إلى أن نجله قرر الاحتفال بذكرى مرور 60 عاما على بدء نشاطه الفني.