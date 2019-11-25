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دماء في بيوت الله.. الإفتاء ترصد 10 سنوات من استهداف الإرهاب للمساجد

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أستاذ تخطيط: برامج الحماية الاجتماعية شملت 8 ملايين مصري

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وزير المالية: ضمانات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق العام

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