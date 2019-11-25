أصدر قائد شرطة محافظة ذي قار محمد القريشي، أمرا بسحب كافة قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة جنوب العراق، وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم، نقلا عن مصدر أمني عراقي "أن القريشي وجه بتكليف قوات النجدة والشرطة المحلية لمتابعة الأوضاع الميدانية في محافظة ذي قار بدلا من قوات مكافحة الشعب، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، فيما قتل نحو 350 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".