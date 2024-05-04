«صباح الخير يا مصر» يستعرض قصة أول ناد للسيارات.. يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه

قال المهندس علي حلمي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، إنّ النادي في مصر بدأ مع بدايات وجود السيارات في عالمنا المعاصر وذلك في عام 1905، إذ كوّن أوائل ملاك السيارات في مصر تجمعا وأسموه النادي الملكي للسيارات.

تدشين النادي الملكي للسيارات

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، في حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «استمرّ النادي فترة بسيطة ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى وانتهى دور هذا النادي وتوقف، وفي عام 1924 جرى تنفيذ الفكرة مرة أخرى وجرى تدشين النادي الملكي للسيارات».

ناد اجتماعي يقدم خدمات للأعضاء

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، «النادي أنشئ لخدمة أعضائه أولا، فهو نادٍ اجتماعي يقدم خدمات اجتماعية للأعضاء وخدمة السيارات، ثم انضم النادي للاتحاد الدولي للسيارات بباريس، وهي منظمة عالمية معترف بها من الأمم المتحدة، وستكون مسؤولة عن أنشطة السيارات في العالم والسلامة المرورية».