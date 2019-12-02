فاجأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مستشفى الحميات بعاصمة المحافظة، بزيارته، حيث تفقد العناية المركزة وأقسام وأدوار ومطبخ المستشفى، كما تفقد قسم الأشعة، مكلفاً بترتيب قسيمة الدفع وتوفير المعدات والمستلزمات بالقسم، مشيداً بمستوى النظافة بالمستشفى، وحسن معاملة المرضى، واستمع إلى إمكانيات وتجهيزات المستشفى، كما استمع للمرضى للتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مكلفاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي كفرالشيخ.

كما تابع المحافظ، خط سير سيارات سيرفيس القرضا بالتنسيق مع مشروع المواقف وسيارات الأجرة، مشدداً على الالتزام بالتعريفة المقررة، مكلفاً برفع مستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، مؤكداً أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.