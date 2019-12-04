توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود غدا الخميس طقس مائل للدفء على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتصاحبها سقوط الأمطار.

توقعت الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي لاضطراب الملاحة الجوية.

ومن المتوقع أن يشهد الجمعة طقسا دافئا على السواحل الشمالية والأنحاء كافة نهارا باردا ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن طقس السبت، توقعت الهيئة أن يكون الطقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

طقس الخميس 5 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

طقس الجمعة 6 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

طقس السبت 7 ديسمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.