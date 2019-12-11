قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنى حلم تحويل الصحراء لعاصمة إدارية تمتلك 4 أفرع لجامعات دولية متميزة، قائلا:"الحلم كان كبيرا، وكان علينا عبء كببر لأن المتابعة كانت شبه يومية للاتفاقيات وإنجاز مشروعات القوانين التي تنظم هذا العمل".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته بافتتاح فرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الادارية الجديدة، أنه استطاع تحقيق حلم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإيجاد طلاب يدرسون في أفرع جامعات أجنية مرموقة في العاصمة الإدارية الجيددة خلال عامين، قائلا: "خليني أحكيلكم حكاية أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية، أنا لما جيت من 3 سنين تم تكليفي من رئيس الجمهورية على أن العاصمة يكون فيها جامعات دولية مرموقة لرفع مستوى التعليم العالي في مصر سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص أو الدولي".

وتابع أنَّ الدولة لم تمتلك على مدار تاريخ الـ100 سنة الماضية هذا الزخم في مجال التعليم العالي، متابعا أنَّ أهم شريك للنجاح في هذا الأمر هم الشباب والطلاب اللذين هم قوام هذه الجامعات.

واستكمل وزير التعليم العالي: "ما أنتم فيه نتاج جهد وعمل استمر لمدة عامين من خلال الهيئة الهندسة واللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي، وكنا بايخين جدا واحنا بننتقي كل البرامج التي يمكن تقديمها للطلاب هنا في العاصمة الإدارية الجديدة".