علق اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب الجديد، مؤكدًا أن منح الجنسية لمستثمر أجنبي مقابل شراء عقار، أو إنشاء مشروع استثماري، أو ايداع مبلغ بالعملة الأجنبية، أو كوديعة في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في عدد كبير من دول العالم.

وطمأن "الكدواني"خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، المواطنين أن القانون جرى دراسته بعناية كبيرة، ويهدف لدعم الاقتصاد القومي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

وشدد "الكدواني"، على وجود عدد من الشروط الواجب توافرها في الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة مختصة تستقبل هذه الطلبات وتفحصها بعناية.