قال العضو المؤسس ورئيس شركة ريتس، ستيفن إبراكي، إنّ شركته لديها آليات جديدة جعلت البعض يخسر وظيفته، نظرا لافتقادهم للمهارات، لكن الأحداث الأخيرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي قالت إنّ لدينا مكاسب تقدر بـ58 مليون وظيفة جديدة.

وأضاف ستيفن خلال حديثه بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المهارات في العمل أمر بشري تتمثل في القدرة على التفاعل الاجتماعي، وأن يكون لدينا تعاطفا مع الآخرين ويكون هناك تفكير تحليلي وتعليم نشط، وهي أمور مهمة جدا.

وتابع العضو المؤسس ورئيس شركة ريتس أنّه يجب أن يكون هناك توظيف دائم للعنصر البشري، وهذا التوظيف سيعظمه انتشار للذكاء الاصطناعي.

وانطلق منتدى شباب العالم أول أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.