إضافة 2.5 فدان لتوسعة مستشفى إسنا المركزي

أعلن محمد السيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الطلب المقدم من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بشأن إضافة 2.5 فدان لمستشفى إسنا المركزي الجديد من الأراضي المملوكة للوزارة المجاورة للمستشفى بهدف توسعتها وإضافة خدمات جديدة لها.

سليمان أوضح لـ"الوطن" أن أعمال التوسعة ستتم بهدف إقامة مهبط للطائرات الهيلوكوبتر، ونقطة للإسعاف النهري، بالإضافة لإنشاء مسجد واستراحة لكبار الزوار، مؤكدا أنه بدأ التنسيق مع الأجهزة المعنية لاستيفاء البيانات والخرائط الورقية والرقمية.

جدير بالذكر أن مستشفى إسنا المركزي الجديد قد تم افتتاحه تجريبيا السبت الماضي بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، لخدمة نحو 450 ألف مواطن.