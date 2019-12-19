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صور الثلاثة المتهمين باغتصاب "فتاة فرشوط"

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محافظ القاهرة يوجّه بالانتهاء من تطوير شارعي الحجاز وجسر السويس

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