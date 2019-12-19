تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والأثار في سوهاج، بالاشتراك مع ضباط مباحث أخميم، من ضبط عدد من المنقبين عن الآثار داخل منزلين، وتم العثور على قطع أثرية من العصر اليوناني والروماني، وكذلك معصرة زيوت وحفر بعمق 8 أمتار ينتهى بسرداب .

وكانت معلومات قد وردت للعميد أحمد رفعت، مفتش مباحث الأثار بمنطقة وسط الصعيد، عن قيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم. وعقب استهداف منزل المتحرى عنه، أسفرت هذه الجهود عن الوصول لشخص يدعي "باسم.ص.خ" 27 عاما، جزار، يقيم بأخميم "هارب"، وتم ضبط شقيقه إسلام، 31 عاما، عاطل، وتم ضبط 9 قطع أثرية من الحجر مختلفة الأحجام عليها نقوش وزخارف فرعونية.

وبعرض القطع على لجنة الأثار، أفادت أن القطع أثرية تمثل عناصر معمارية وهى جزء من مقصورة مبنى يرجع للعصر اليوناني الرومانى وهى نتائج أعمال حفر تم ردمه. وتم استهداف منزل "زكريا.ش.ر" 55 عاما، نجار، يقيم بأخميم، وضبط وبرفقته 6 أشخاص جميعهم يقيمون بأخميم وبحوزتهم معصرة زيوت ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتم ضبط حفر بعمق 8 أمتار ينتهى بسرداب من الناحية الشمالية، وبالعرض على لجنة الأثار أفادت بأن الحفر بقصد التنقيب عن الأثار وأن القطعة المضبوطة ترجع للعصر اليوناني الروماني. تم تحرير محضرين بالواقعة برقمي 5480 و5481 إداري مركز شرطة أخميم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.