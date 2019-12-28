علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مصرع 23 عاملا وعاملة وإصابة 6 أشخاص آخرين، بعد اصطدام أتوبيس نقل العاملين بمصنع "سبأ" للملابس الجاهزة ببورسعيد، بسيارة نقل أمام قرية "الفردوس" بطريق (بورسعيد - دمياط).

وأكد الطماوي، أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المناسب على السائقين المتسببين في حوادث الطرق، حيث إنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل إلى الردع المطلوب لخفض معدلات هذه الجريمة.

برلماني: الحبس 7 سنوات عقوبة غير رادعة للسائقين المتهورين

وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة عدد الحوادث التي أودت بحياة الكثير من المواطنين، كاشفًا عن عزم عُشر أعضاء مجلس النواب على تقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبات على القتل الخاطئ، وهو الوصف الملائم لحوادث السيارات.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن أقصى عقوبة في القانون الحالي 7 سنوات وهي عقوبة غير رادعة، كما أن هناك الكثير من السائقين لا يلتزمون بقواعد وتعليمات الإدارة العامة للمرور.