ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، وبلطيم، مكلفا بدراسة مقترحات المستثمرين وحل مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وجرى استعراض موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية، حيث أقيمت منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 105 مصنعاً متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم إنشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضي بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان، وجاري حاليا إنهاء إجراءات تخصيص 57 قطعة أراضي لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المحافظ إنه يجرى دراسة مقترحات المستثمرين، وإنهاء مشاكلهم بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وترميم وصيانة شوارع المنطقة ببلطيم، ومتابعة تنفيذ المرافق بمنطقة مطوبس الصناعية.

وأكد "نورالدين" عقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بمطوبس، لافتاً أن التعليم الفني مكون أساسي ورئيسي في تنمية المناطق الصناعية وتطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع في آن واحد، لتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع.

ودعا محافظ الإقليم، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار في المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا، أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولي الساحلي مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحري، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، إضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهي وعلاجي، لافتاً أن محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافي المتميز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المحاسب استفتاح علي أبوابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام الشافعى، مدير الإستثمار بالمحافظة، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرى الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.