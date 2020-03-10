اليوم.. انطلاق التصويت بـ"تكميلية النواب" بملوي تحت إشراف 182 قاضيا

تنطلق اليوم جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، بين المرشحين عبدالله خليفة الحاصل على 10424 صوتا، والمرشح محمد عبدالحكيم رشدان وشهرته صابر عبدالحكيم الحاصل على 26642 صوتا.

وتجرى الانتخابات فى دائرة ملوي على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن القضاة تسلموا أمس أوراق العملية الانتخابية من مقر المحكمة الابتدائية بمحافظة المنيا، وستفتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابي، على أن يتخلل عملية التصويت ساعة للراحة.

وأضاف "الشريف" لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهت من جميع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالانتخابات والتأكد من سلامة المقار الانتخابية، وتسكين الناخبين، وتوزيع القضاة على اللجان.

وكانت الجولة للانتخابات جرت يومي 7 و8 فبراير الماضي للمصريين في الخارج ويومي 11 و12 فبراير للمصريين في الداخل، وتنافس على المقعد الشاغر 7 مرشحين بالمنيا.

وكانت "الوطنية للانتخابات" تلقت كتاب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المتضمن قرار المجلس بخلو المقعد الذي يشغله النائب أحمد فرغلي محمد منير يوسف شرموخ وشهرته العمدة أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، وطلب رئيس النواب اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة 108 من الدستور.