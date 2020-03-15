تسكين الأسر المتضررة من السيول بقرية الديسمي في مركز شباب الصف

فتح مركز شباب جنوب الصف ومركز شباب الصف، أبوابه، وتم تجهيزه بكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال عدد من أبناء قرية الديسمي الذين تضررت منازلهم من مخرات السيول نتيجة سوء الطقس الذي شهدته البلاد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقام الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب ومدير المديرية، يرافقه الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بزيارة المركز لمتابعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمركز.

كلف وزير الشباب والرياضة، بتوفير كافة التجهيزات بمركز شباب أبوسنه، ومركز شباب الجزيرة الشقراء، ومركز شباب جنوب الصف؛ لاستقبال باقي أسر قرية الديسمي بعد أن تسلمها الجيش لشفط المياه بالمعدات، وإنهاء الموقف بها.

يذكر أن "صبحي"، قد وجه بفتح مراكز الشباب لاستضافة الحالات التى تضررت من موجة الطقس السيئ، وفتح المنشآت الشبابية أمام العالقين المسافرين بين المحافظات بعد توقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.