في ذكرى وفاتهم.. قصة أرسطو بولس رسول المسيح والسبعة القديسين الشهداء

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة أرسطو بولس أحد السبعين رسول للمسيح، وتذكار السبعة القديسين الشهداء: ألكسندروس، أغابيوس، تيمولاؤس، ديوناسيوس، روميلوس، بليسوس.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

وحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم السبت، 19 من شهر برمهات لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم توفي أرسطو بولس أحد السبعين رسولا الذين انتخبهم المسيح وأرسلهم للكرازة قبل آلامه.

ويذكر السنكسار، أن تلاميذ المسيح أقاموا أرسطو بولس أسقفا على أبريطانياس فمضى إليها، وبشر أهلها، ووعظهم وعمدهم، وقد لحقت به إهانات شديدة من اليهود واليونانيين، وطردوه مرارا عديدة ورجموه بالحجارة.

كما يذكر "السنكسار" أنه في مثل هذا اليوم، أيضا، تذكار السبعة القديسين الشهداء وهم: ألكسندروس المصري، وأغابيوس من غزة، وتيمولاؤس من البنطس، وديوناسيوس من طرابلس، وروميلوس وبليسوس من قرى مصر، واستشهدوا بحسب الاعتقاد المسيحي في زمن دقلديانوس.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرا"، وكل شهر فيها 30 يوما، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.