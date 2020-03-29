صحيفة تركية: كورونا يضرب عناصر الشرطة

ذكرت معلومات أنّ حالات إصابة بفيروس كورونا ظهرت في صفوف عناصر الشرطة التركية، وفق ما نقلت اليوم صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وسجلت تركيا أمس 7 آلاف و402 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وارتفعت حالات الوفاة إلى 108، كما أنّ هناك 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لعناصر بالشرطة، بينها 11 حالة في مديرية أمن إسطنبول، بينما وصل عدد رجال الشرطة المشتبه في إصابتهم إلى 20 حالة.

ومن بين عناصر الشرطة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أفراد يعملون فب عنبر الحجر الصحي بإسطنبول.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، قال إنّ أفراد الجيش العائدين إلى وحداتهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وبعد القفزة الكبيرة في الأرقام خلال الأسبوع الأخير، لجأت تركيا أمس إلى عزل المدن عن بعضها، وأوقفت حركة القطارات بين مدنها وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.